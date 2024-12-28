Уночі десятки БПЛА атакували Воронеж і Ростов: за чим могли полювати дрони

У ніч проти 28 грудня країна-агресорка відбивалася від українських безпілотників. Вибухи чули у кількох регіонах країни. Найбільш гучно було у Воронезькій області.

Як заявило під ранок міноборони Росії, уночі було було нібито збито 56 українських дронів: 11 БпЛА – над територією Бєлгородської області, 28 – над територією Воронезької області та 17 – над територією Ростовської області, передає 24 Канал.

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"Бавовна" у Росії

Близько 02:32 губернатор повідомляв про роботу ППО та засобів РЕБ у передмісті Воронежа та кількох районах області. В одному з них під час падіння уламків безпілотника стався обрив контактної мережі на залізниці, внаслідок чого був затриманий рух 12 поїздів на понад три години.

Як додають росЗМІ, у Воронежі пролунало щонайменше 10 вибухів. На території АО "Воронєжсінтезкаучук" корпорації "Сібур" зафіксовано нібито влучання уламків. Корпорація є частиною російського ВПК, зокрема займається виробництвом дронів.

Дрон гучно пролітає над Воронежем: дивіться відео

Щодо Ростовської області, то, там, за словами тамтешнього губернатора, дрони атакували в Каменську, Новошахтинську, Родіоново-Несвітайському, Усть-Донецькому, Красносулинському районах.

Зазначимо, що ЗСУ ще нещодавно завдали потужного удару по Новошахтинському НПЗ.

На Бєлгородщині дрон ударив по селі Верхососна. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередачі — село тимчасово залишається без світла.

Також є інформація, що через атаку дронів вранці зачинили аеропорт у Казані.