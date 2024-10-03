Обмеження роботи аеропортів у Казані та Нижньокамську: ймовірно, відбувається атака дронів

У Росії стає все більш неспокійно. Зокрема, там, ймовірно, відбувається атака дронів.

В️ Казані обмежили роботу аеропорту, ввели режим "Килим". Російські ЗМІ пишуть, що станом на 8:00 може тривати атака дронів, передає 24 Канал.

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Рейси затримують

Росавіація підтвердила, що на роботу аеропорту в Казані введено тимчасові обмеження

Режим "Килим" ввели в аеропорту Казані. Попередньо, це необхідно через загрозу атаки безпілотників. У Росії постійно це роблять, коли виникає загроза атаки.

Крім цього, відомо, що затримано рейси на виліт та на приліт. Водночас, на скільки їх затримали, невідомо. Згодом керівник ЦПД написав, що станом на 8:20 БпЛА долетіли до Казані.

Крім цього, обмеження ввели також і на роботу аеропорту в Нижньокамську.

Російські пропагандисти писали, що ввечері 2 жовтня відбувся "масований пуск БпЛА противника". Росіяни писали, що невідомі безпілотники пролітали через Курську, Бєлгородську та Брянську області.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт написав, що російська протиповітряна оборона буцімто збила "10 безпілотників ЗСУ". Хоча докази своїм словам, як завжди, не надав.