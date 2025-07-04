Неспокійна ніч у Росії: дрони уразили Азовський оптико-механічний завод

У ніч на 4 липня Росію вкотре атакували невідомі безпілотники. У деяких регіонах країни-агресорки пролунали гучні вибухи.

Цього разу під ударом опинилися об'єкти у Московській та Ростовській областях Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Які наслідки атаки на Росію

Коваленко повідомив, що, попри складну ніч в Україні, є й хороші новини. Зокрема, відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу на території Росії. Варто зауважити, що місцеві повідомляли про прильоти по заводу, загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.

Це підприємство виготовляє критичні компоненти для російської армії, а саме приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають "очі" для російської бронетехніки.

Зазначимо, що росіяни скаржилися на вибухи в ніч проти 4 липня. Вони заявляли про атаку дронів відразу на декілька регіонів, серед яких Ростовська та Володимирська області.

В останній пролунало два гучних вибухи. На кадрах, які публікують місцеві пабліки, видно як рухаються пожежні машини. Повідомлялося, що в регіоні фіксували проблеми з електроенергією.