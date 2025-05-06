Нове "досягнення" російської ППО: у Московській області в багатоповерхівці застряг снаряд

Уночі 6 травня Росію масово атакували дрони – вони літали у декількох регіонах. Стало відомо, що снаряд, ймовірно від невдалої роботи ППО, застряг у будинку в Подольську Московської області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку дронів на Росію 6 травня

У Міноборони Росії заявляли, що там нібито знищили 105 дронів, які атакували різні регіони країни. Відомо, що під час обстрілу призупиняли роботу 13 російських аеропортів.

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Під прицілом БпЛА, за словами росіян, опинилася також Москва. Мер російської столиці Сєргєй Собянін зазначав, що сили ППО збили нібито 19 безпілотників.

Відомо, що під час атаки призупинили роботу московські аеропорти Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський.

Російська ППО також спричинила пожежу в населеному пункті – у Брянській області згоріло майже все село.

Місцевий губернатор заявляв, що ЗСУ нібито скинули на село вибухові пристрої з дронів. Через це згоріли 6 будинків, але через те, що вогонь ніхто не гасив, він перейшов на інші будівлі.