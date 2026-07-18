Майже 20 регіонів Росії відбивали атаку дронів: вороже Міноборони відзвітувало про "успіхи"
У суботу, 18 липня, ефективно відпрацювали українські далекобійні санкції. У Росії це спричинило відчутні проблеми – дрони завітали одразу до 18 регіонів країни-агресорки.
Атаку намагалися відбивати сили ППО окупантів. Про результати роботи повідомили в Міноборони Росії.
Що відомо про атаку дронів на Росію 18 липня?
Уночі й зранку 18 липня росіяни намагалися перехопити безпілотники над територіями:
- Бєлгородської області;
- Брянської області;
- Курської області;
- Смоленської області;
- Рязанської області;
- Калузької області;
- Тульської області;
- Тамбовської області;
- Орловської області;
- Липецької області;
- Тверської області;
- Псковської області;
- Воронезької області;
- Ростовської області;
- Волгоградської області;
- Ленінградської області;
- Володимирської області;
- Московського регіону;
- Краснодарського краю;
- тимчасово окупованого Криму;
- акваторій Азовського та Чорного морів.
У ворожому оборонному відомстві заявили про нібито збиття 379 українських дронів. Проте результативність роботи ППО Росії не така вже й висока. У мережі активно поширюють фото й відео наслідків атаки на логістичний хаб Wildberries.
Так, після удару Підмосков'я охопив густий чорний дим – після влучань на території об'єкта, площа якого становить 188 тисяч квадратних метрів, спалахнула масштабна пожежа, яка й спричинила значне задимлення. Очевидці повідомляли, що у самій Москві через дим не було видно навіть сонця.
Безпілотники 1-го окремого центру Сил безпілотних систем підтвердили ураження складського комплексу російського маркетплейсу Wildberries у Московській області.
Також повідомлялося про вибухи у Твері та Володимирі. За повідомленнями, під ударом могла опинитися й залізнична станція Фрязево – великий вузол Горьківського напрямку Московської залізниці в Ногінському районі Московської області. А в Ногінську Московської області ціллю могла стати місцева нафтобаза.