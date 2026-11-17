У Росії заявили про новий рекорд за кількістю нібито збитих українських безпілотників. На тлі масованої атаки повідомляли про повторний удар по Кримському мосту, пожежі на промислових та енергетичних об'єктах у Росії, а також перебої з електропостачанням на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє російське видання РИА Новости з посиланням на дані Міноборони Росії.

Яку кількість дронів нібито збила російська ППО?

За підрахунками російського агентства, протягом останньої доби сили ППО нібито знищили 2256 українських безпілотників. Таким чином, Росія вдруге поспіль повідомляє про рекордну кількість перехоплених дронів.

Напередодні, 16 листопада, російське військове відомство також заявляло про рекорд. Тоді, за його даними, за добу нібито знищили 2049 безпілотників літакового типу. Російські ЗМІ назвали це найбільшим показником за весь час підрахунків.

Окремо вранці 17 листопада Міноборони Росії відзвітувало про нібито знищення ще 1441 безпілотника протягом ночі – з 20:00 16 листопада до 08:00 17 листопада за московським часом.

Втрати ЗСУ за російськими данними / Фото РИА Новости

Які наслідки нічної атаки зафіксували на окупованих територіях?

Водночас телеграм-канал Андрющенко Time повідомляє про повторну атаку на автомобільну частину Кримського мосту. За інформацією каналу, одну з двох аркових конструкцій зруйновано, її частина опинилася у воді.

Окупаційна влада підтвердила повне припинення автомобільного руху переправою. Транспорт перенаправляють на Керченську поромну переправу. Російські джерела повідомляли про три хвилі атаки, зокрема із застосуванням реактивних безпілотників.

Також повідомляли про вибухи в Маріупольському Приазов'ї. За даними каналу, близько 04:31 у Маріуполі зафіксували влучання в енергетичний об'єкт. Після цього місто майже повністю залишилося без електропостачання.

Крім того, близько 03:01 потужний вибух пролунав у Бердянську поблизу стели "Донецька область". Інформації про наслідки цього вибуху наразі немає.

Загрозу безпілотників також оголошували у Вологодській, Новгородській, Ульяновській, Самарській, Оренбурзькій, Челябінській та Саратовській областях, Татарстані, Марій Ел, Чувашії, Башкортостані, Краснодарському краї та окупованому Криму.

В Оренбурзькій області тимчасово перекривали окремі ділянки траси М-5 та місцевих доріг. У Приморсько-Ахтарському районі Краснодарського краю через загрозу БпЛА батькам рекомендували залишити дітей удома.