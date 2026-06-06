Зеленський показав ефектні удари по Петербургу

Українські дрони завдали низки ударів по ворожих об'єктах у регіоні російського Санкт-Петербургу, подолавши величезну відстань. Також безпілотники атакували нафтобазу, розташовану у Краснодарському краї.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський та показав наслідки ударів по території Росії.

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Які наслідки української атаки?

Володимир Зеленський заявив, що війна має завершитися, проте російське керівництво не демонструє готовності до її припинення. У відповідь на це Україна продовжує застосовувати санкційний та військовий тиск у вигляді атак.

За його словами, у ніч на 6 червня українські безпілотники уразили цілі в районі Санкт-Петербурга. Дрони подолали близько тисячі кілометрів та атакували арсенали Військово-морського флоту Росії та базу, що в Кронштадті.

Результати ударів по території Росії: дивіться відео

Також президент повідомив про удар по нафтобазі в Краснодарському краї Росії, для якого дрони подолали близько 500 кілометрів. Він наголосив, що подібні атаки стали результатом спільної роботи ЗСУ, СБУ та ГУР МО.

Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність,

– ідеться у повідомлення.

Що кажуть у ССО?

Сили спеціальних операцій повідомили, що це їхні БпЛА атакували військово-морську базу Балтійського флоту Росії "Кронштадт". За їхніми даними, щонайменше кілька дронів успішно досягли цілі, внаслідок чого виникла пожежа.

Там наголосили, що "Кронштадт" є одним із ключових центрі російського військово-морського флоту. На базі розташовані бойові кораблі, підводні човни, ремонтні, навчальні та суднобудівні потужності, які допомагають окупантам.

Після знищення Україною частини спроможностей росії в Чорному морі значення "Кронштадта" у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло. Але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз,

– зауважили в ССО.

Що цьому передувало?

Згідно з вищезгаданою інформацією, у Краснодарському краї горить нафтобаза "Полтавська", розташована в місті Усть-Лабінськ на Кубані і має резервуарний парк із 28 резервуарів загальною місткістю 14 950 кубометрів.