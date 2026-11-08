У Ростовській області дрони пошкодили важливий для росіян міст

У Ростовській області Росії після атаки безпілотників зафіксували пошкодження мосту через річку Міус. Ця переправа розташована на важливому транспортному напрямку, який може використовуватися для забезпечення російських військ.

Про ураження об'єкта повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Що відомо про пошкодження мосту в Ростовській області?

За словами російського посадовця, вранці 8 листопада було пошкоджено дорожнє полотно мосту через річку Міус на 97-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі.

Пошкоджений міст /Фото росЗМІ

Крім того, пошкоджень зазнали два гусеничні крани.

Слюсар стверджує, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби, а рух транспорту через міст організували в реверсному режимі.

На момент повідомлення губернатора, опублікованого о 06:29, атака безпілотників на Ростовську область ще тривала.

Скриншот повідомлення губернатора

Чому пошкоджений міст важливий для російської армії?

Міст через річку Міус розташований на трасі Р-280 у Ростовській області, яка забезпечує транспортне сполучення з окупованими територіями України.

За даними руху "Маріуполь Спротив", переправи через Міус входять до переліку 30 мостів у Ростовській та Бєлгородській областях, які мають важливе значення для військової логістики Росії.

Загалом у цьому переліку 15 залізничних та 15 автомобільних мостів. Зокрема, йдеться про переправи в районі Матвєєвого Кургану, Таганрога, Каменська-Шахтинського та інших населених пунктів.

У русі зазначають, що виведення цих об'єктів з ладу могло б суттєво ускладнити постачання російських військ на фронті.

Водночас наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджений міст через Міус і чи вплинула атака на перевезення військових вантажів.

Раніше ми писали, що 10 жовтня у Ростові-на-Дону після атаки безпілотників було пошкоджено залізничний міст. Ця переправа має важливе значення для російської військової логістики, зокрема перевезення техніки та вантажів на південний напрямок фронту. Згодом у мережі з'явилися кадри пошкодженого мосту.