Дрони атакували Рязань: горять НПЗ та склад Wildberries

У ніч проти 5 листопада російська Рязань опинилася під атакою безпілотників-камікадзе. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, а згодом у місті виникли пожежі на території нафтопереробного заводу та ймовірного логістичного центру Wildberries.

Про це пише Exilenova+.

Що відомо про атаку на Рязань?

У ніч проти 5 листопада в Рязані пролунала велика кількість вибухів. Перед цим у регіоні оголосили загрозу атаки безпілотників, а місцеві жителі повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони.

Після атаки загорівся Рязанський нафтопереробний завод. Кадри пожежі на підприємстві оприлюднили у мережі, а аналітики ASTRA підтвердили, що горить саме НПЗ. Там зафіксовано декілька осередків горіння.

Також у місцевих та моніторингових пабліках повідомляють про пожежу на логістичному об'єкті маркетплейсу Wildberries.

Рязань під ударом / Exilenova+

Зауважимо, що Рязанський нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств такого типу в Росії, яке входить до структури "Роснефти". Його потужність оцінюють приблизно у 17 – 18 мільйонів тонн нафти на рік, що дорівнює майже 5% усіх нафтопереробних потужностей країни терориста.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, бітум та авіаційне пальне. Завод забезпечує паливом Москву й інші центральні регіони Росії, а також постачає продукцію для потреб російського Міністерства оборони.

Зокрема, на підприємстві виробляють авіаційний гас ТС-1, який використовує військова авіація Росії. Також завод випускає дизельне пальне для потреб окупаційної армії.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада в російському Ярославлі внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на місцевому НПЗ. За даними очевидців, на території підприємства виникли щонайменше три осередки займання.

Місцеві жителі також повідомляли про гучні вибухи та густий дим над промисловою зоною. На оприлюднених у мережі відео видно відкрите полум'я та стовп диму над заводом.

Під атаку потрапив НПЗ "Славнефть-ЯНОС", який входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, авіаційний гас та інші нафтопродукти, постачаючи їх до центральних і північно-західних регіонів країни. Серед споживачів його продукції також є аеропорти та об'єкти російського військово-промислового комплексу.