Від Ростова до Саранська й уперше в Казані: росіяни бідкаються на масовану атаку дронів

Ніч проти 10 квітня видалася неспокійною для росіян. У різних регіонах країни-агресорки, а також на тимчасово окупованих територіях України фіксували серію вибухів, пожеж і повідомлень про наліт безпілотників.

Ворожі сили ППО намагалися відбивати удар, проте їм це не зовсім вдавалося. Інформацію про атаки активно поширюють в мережі. Наслідки ударів показали й у телеграм-каналі Exilenova+.

Де було неспокійно через атаку добрих дронів і ракет?

У місті Саранську після оголошення ракетної небезпеки місцеві жителі повідомляли про задимлення. За їхніми словами, у місті виникла пожежа.

У тимчасово окупованому Мелітополі місцеві джерела інформували про влучання по електропідстанції, що спричинило часткове знеструмлення міста.

Блекаут у Мелітополі після "прильотів": дивіться фото наслідків атаки

У Перевальську Луганської області, за попередніми даними, безпілотники завдали ударів по цілях, зокрема, повідомляється про можливе влучання в районі ремонтно-механічного заводу.

Очевидці публікують кадри моменту прильоту по заводу: дивіться відео

У місті Гуковому на Ростовщині після атаки БпЛА спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі стверджують, що перед цим пролунав потужний вибух.

Вибух у Гуковому був дуже сильним / Фото Exilenova+

Також повідомляється про гучні звуки у тимчасово окупованому Маріуполі. Окрім цього, жителі Ростовської області заявляють про ймовірний проліт ракет над регіоном.

Повідомлялося й про атаку на Волгоградську область, де, імовірно, під прицілом був НПЗ "Лукойл".

А в Казані вперше було зафіксовано звук сирени повітряної тривоги, що викликало здивування серед місцевих мешканців. Вони не очікували, що війна добереться і до них.

Сирена в Казані: дивіться відео

До речі, питання можливих ударів по Москві постає щоразу після чергових атак Росії по Україні. Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін в етері 24 Каналу зазначив, що досягти російської столиці реально не лише за допомогою ракетних ударів, проте наразі пріоритети українських сил зосереджені на інших, більш стратегічно важливих цілях.

