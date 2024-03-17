Дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані: на одному з заводів почалася пожежа

Росіяни бідкаються через атаку безпілотників у Краснодарському краї. У Слов'янську-на-Кубані загорівся місцевий завод.

У ніч з 16 на 17 березня у місті Слов'янськ-на-Кубані було гучно. Місцеві жителі бачили яскраві спалахи та звуки "бавовни".

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Що відомо про вибухи

Росіяни заявили, що Краснодарський край нібито був атакований дронами. Зокрема невстановлені безпілотники могли атакувати один з місцевих заводів у Слов'янську-на-Кубані.

У Слов'янську-на-Кубані пролунали вибухи: дивіться відео



Попередньо, мовиться про нафтопереробний завод, що розташований на півдні Слов'янська-на-Кубані. А саме про підприємство "Слов'янський нафтопереробний завод" (ООО ТОВ "Слов'янськ-ЕКО). На території підприємства сталася пожежа.

Жителі міста бачили яскраві спалахи: дивіться відео



Повідомляється про щонайменше одного постраждалого працівника заводу. На місце виїхали медики та інші оперативні служби.

Де розташований Слов'янськ-на-Кубані: дивіться карту



, Слов'янськ-на-Кубані є районним центром Слов'янського району Краснодарському краю Росії. Місто розташоване на гирлі Протока за 365,70 кілометра від Запоріжжя або за 195,29 кілометра від тимчасово окупованого Бердянська, якщо виміряти відстань по прямій. Раніше цей населений пункт називався станиця Слов'янська.

За версією росіян, завод атакувала група ударних БпЛА, що складалася нібито щонайменше з 5 дронів. При цьому частині безпілотників вдалося долетіти до підприємства. Місцеві жителі чули сирену та роботу ППО.

Що сказала місцева влада

Росіяни традиційно спробували применшити наслідки "бавовни". Місцева влада очікувано відзвітувала про нібито успішну роботу ППО.

За офіційною російською версією, декілька БпЛА намагалися атакувати НПЗ, однак всі дрони нібито нейтралізували. Також місцева влада заявила, що внаслідок падіння одного безпілотника нібито сталася пожежа.

Однак відео, що ширяться соцмережами, спростовують класичну брехню окупантів. Місцеві жителі могли почути щонайменше 6 вибухів.

Момент вибуху на заводі: дивіться відео



Попередньо, до гасіння пожежі залучили 83 особи та 25 одиниць техніки, серед яких від російського МНС 50 осіб та 14 одиниць техніки.