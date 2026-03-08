У Сочі лунають сильні вибухи, у Темрюку – потужна пожежа у районі морського терміналу
- У Сочі ввечері 8 березня лунали гучні вибухи.
- Також сильна пожежа зайнялася у Темрюку.
Увечері 8 березня для Краснодарського краю Росії оголосили повітряну тривогу. У кількох населених пунктах регіону чули вибухи. Особливо гучно було у Сочі.
Загроза безпілотників упродовж доби кілька разів нависала над Сочі. Востаннє про небезпеку для міста повідомили після 18:17.
Що відомо про атаку дронів на Краснодарський край?
О 19:03 мер Сочі Андрій Прошунін написав у соцмережі, що у місті працює ППО.
Відбувається відбиття атака БпЛА. Усі служби приведено у стан максимальної готовності. Їх координує міський оперативний штаб. Прошу сочинців та гостей міста зберігати спокій, дотримуватись необхідних заходів безпеки,
– йдеться у повідомленні російського чиновника.
Відбиття атаки дронів на Сочі: дивіться відео
Потужні вибухи над Сочі: дивіться відео
У мережі пишуть про потрапляння ракети ППО у будинок, внаслідок чого почалася пожежа.
Пожежа після падіння уламків ракети ППО: дивіться відео
Російські телеграм-канали також пишуть про падіння уламків безпілотників в Анапі, у селищі Охтирський, у Кримську.
Також після атаки дронів щось дуже сильно горить у Темрюку. Ймовірно, у районі морського терміналу. РосЗМІ тим часом пишуть про те, що за "Темрюком знову сильно горить камиш".
Пожежа у Темрюку: дивіться відео
Що відомо про останні удари України по Росії?
- У Краснодарському краї Росії безпілотники вдарили по підстанції "Кубанська", що спричинило пожежу. Дрони дісталися і підстанції "Островська", на якій проводили модернізацію.
- Десятки дронів атакували окуповану Абхазію, пошкодивши лінію електропередач у селі Очамчирського району, що залишило частину споживачів без світла.
- Вночі 2 березня СБУ та Сили оборони України атакували порт "Новоросійськ" з використанням понад 200 безпілотників, завдавши значних руйнувань. Атака вивела з ладу нафтоналивний термінал, пошкодила військові кораблі, призвела до загибелі трьох та поранення чотирнадцяти російських моряків Чорноморського флоту.