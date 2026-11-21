У нейтральних водах Фінської затоки 21 листопада два безпілотники атакували вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда. Інцидент стався за три морські милі від кордону Росії, після чого почалася екстрена евакуація екіпажу.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Які подробиці?

Напад безпілотників стався у відкритому морі під час руху корабля за визначеним комерційним маршрутом. Наразі рятувальні підрозділи терміново проводять операцію з порятунку людей, які перебували на борту транспорту.

Наслідки атаки та ступінь завданих судну пошкоджень зараз уточнюються. Інформації щодо постраждалих серед моряків або масштабів руйнувань на цей момент не надається.

Раніше Росія погрожувала відповідати на затримання західними країнами танкерів свого так званого "тіньового флоту".

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив про можливі "дзеркальні та асиметричні заходи" й звинуватив європейські держави в піратстві.