Росія атакувала енергетику в частині областей: пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

Російські війська у суботу, 17 жовтня, тероризували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок влучань пошкоджені енергетичні об'єкти у трьох областях.

Йдеться про Тернопільську, Дніпровську та Чернігівські області. Про це повідомили голови Тернопільської ОДА Тарас Пастух, Дніпровської ОДА Олександр Ганжа та АТ "Чернігівобленерго".

Що відомо про російську атаку на Тернопільщину?

Росія завдала ударів по двох об'єктах енергетичної інфраструктури у Кременецькому районі на Тернопільщині. На обох уражених локаціях спалахнули пожежі.

Наразі триває ліквідація займань екстреними службами. Інформації про потерпілих унаслідок ворожих ударів на цей час не надходило.

У зв'язку з посиленням інтенсивності обстрілів Тернопільщини жителів регіону закликали особливо пильно реагувати на сповіщення про повітряну тривогу та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Що відомо про атаку на інші області?

Окрім того, ввечері 17 жовтня, росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

Також окупанти били по Чернігівській області. Внаслідок атаки ворога пошкоджений об'єкт електропостачання.

Знеструмлено близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі.

Енергетики приступлять до виконання аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація,

– повідомили у "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, що того ж дня Росія атакувала Львівську область ударними дронами. Один із безпілотників впав у Бродівській громаді.