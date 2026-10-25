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24 Канал Новини України Нова хвиля дронових атак: де в Україні лунає тривога та куди летять ворожі цілі
25 жовтня, 21:40
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Нова хвиля дронових атак: де в Україні лунає тривога та куди летять ворожі цілі

Вероніка Соцкова

Російська армія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів і повідомляє, де виникала загроза атак.

Де є загроза ударів?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

 

21:53, 25 жовтня

Росія атакувала Кам’янець-Подільський

У Кам’янець-Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт енергетики. Є аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також пошкоджено вікна у двох житлових будинках. Попередньо, постраждалих немає.

21:40, 25 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

21:37, 25 жовтня

Реактивний БпЛА через південь Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

21:27, 25 жовтня

Реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.

21:07, 25 жовтня

Чернігівщина: нові реактивні БпЛА курсом на Славутич.

20:53, 25 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Харків.

20:30, 25 жовтня

БпЛА на Лозову Харківщина з південного сходу


 

20:23, 25 жовтня

Одещина: реактивний БпЛА повз Балту, курсом на Вінниччину.

20:19, 25 жовтня

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

20:18, 25 жовтня

КАБи на Харківщину.

20:16, 25 жовтня

Реактивний БпЛА з Житомирщини на Вінниччину, курсом на Козятин.

20:09, 25 жовтня

Житомир - реактивний БпЛА у напрямку міста зі сходу

20:01, 25 жовтня

 Реактивні БпЛА на Чернігівщині: повз Городню у південно-західному напрямку

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