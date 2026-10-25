Нова хвиля дронових атак: де в Україні лунає тривога та куди летять ворожі цілі

Російська армія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів і повідомляє, де виникала загроза атак.

Де є загроза ударів?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті