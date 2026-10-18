Близько 24 тисяч споживачів без світла: Росія атакувала енергетику Одещини

Російські окупаційні війська вночі 18 жовтня здійснили масовану атаку на енергетичні об'єкти Одеської області. Без електропостачання в різних районах регіону опинилися близько 24 тисяч споживачів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку?

Фахівці негайно розпочали ліквідацію наслідків нічного удару. Енергетики безперервно проводять аварійно-відновлювальні роботи, намагаючись оперативно стабілізувати роботу пошкоджених мереж.

Через ураження інфраструктури частина населених пунктів опинилася в умовах екстрених обмежень живлення. Фахівці проводять огляд пошкодженого обладнання на об'єктах для оцінки масштабів руйнувань та відновлення подачі струму за резервними схемами.

Нагадаємо, 17 жовтня ворог масовано вдарив по енергетиці у 10 областях Росія масовано вдарила по енергетиці у 10 областях. Тоді під ударами окупантів опинилися Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська та Одеська області.

Варто зазначити, що 18 жовтня енергооб'єкти в низці регіонів зазнали атаки. Зокрема, безпілотники атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі Тернопільської області. Унаслідок удару частина місцевих споживачів залишилася без електропостачання. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над відновленням роботи мережі та поверненням світла споживачам

Внаслідок удару по Вінницькій області зазнала пошкоджень критична інфраструктура. Через це в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак найближчим часом ситуація зі світлом може залишатися нестабільною.