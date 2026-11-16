Росія атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК на Одещині: без світла залишилися понад 52 тисячі родин

Вранці 16 листопада російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Під атакою опинилися об'єкти ДТЕК на півночі регіону. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися 52,2 тисячі родин.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Що наразі відомо про наслідки обстрілу?

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали не лише енергетичні потужності компанії, а й виробничий майданчик. Зокрема, у будівлі вибило вікна, пошкодило стелі та двері.

Наразі фахівці ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків російського удару. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути електропостачання знеструмленим споживачам.

Битва за світло триває!

– пишуть у ДТЕК.

Наслідки обстрілу / Фото з телеграм-каналу ДТЕК

Нагадаємо, російські війська вже неодноразово атакували енергетичні об'єкти ДТЕК на Одещині. Зокрема, 14 листопада внаслідок російського удару майже 50 тисяч родин у регіоні залишилися без електроенергії. Пошкоджений об'єкт уже зазнавав російських атак раніше, а енергетикам знадобився час для відновлення його роботи.