Росія вдарила по енергооб'єкту, який живить Київ: виникли перебої зі світлом

Російські війська завдали удару по важливому енергетичному об'єкту, який забезпечує живлення Києва. Унаслідок атаки в кількох районах столиці почалися перебої з електропостачанням та впав тиск у водопровідній мережі.

Згідно із заявою міністра енергетики Дениса Шмигаля та компанії Укренерго, під час повітряного нападу сталося вимкнення кількох елементів високовольтної електричної мережі.

Що відомо про відключення?

Екстрені та комунальні служби негайно розпочали ліквідацію наслідків, коли атака дронів ще тривала.

Унаслідок знеструмлення критичних об'єктів під загрозою опинилося водопостачання містян. Компанія "Київводоканал" зафіксувала суттєве зниження тиску у водопровідній мережі правобережної частини столиці.

Проблеми з водою зачепили мешканців Святошинського, Солом’янського, Шевченківського, Голосіївського та Печерського районів. У деяких будинках водопостачання тимчасово припинилося повністю через відсутність необхідного тиску в мережі.

Наслідки атаки поширилися й на прилеглі населені пункти поблизу столиці. Про зупинку комунальних систем поінформував виконуючий обов'язки Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

Проте, згодом стало відомо, що водопостачання в громаді поступово відновлюється. Водночас для стабілізації тиску потрібен час, тому вода може подаватися до будинків не одночасно.

Введення аварійних відключень електроенергії

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі енергетики запровадили вимушені обмеження. У компанії ДТЕК офіційно підтвердили, що в столиці діють графіки аварійних вимкнень світла.

Фахівці Укренерго закликали споживачів, у яких наразі є електроенергія, використовувати її ощадливо. Енергетики продовжують здійснювати заживлення знеструмлених абонентів за резервними схемами.

Нагадаємо, увечері 8 жовтня в Києві через зниження напруги від зовнішніх живильних центрів тимчасово призупиняли рух метро та роботу ескалаторів. Згодом рух усіма лініями відновили, однак потяги курсували зі збільшеними інтервалами. Частину наземного громадського транспорту також було призупинено.