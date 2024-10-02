Як обстріли енергетики впливають на виробництво зброї в Україні: Камишін відповів

Окупанти не полишають спроб уразити критичні об'єкти в Україні. Олександр Камишін сказав, як обстріли енергетичної інфраструктури позначається на роботі оборонних заводів.

Обстріли російської армії енергосистеми справді впливають на роботу оборонної промисловості України. Однак нашій державі вдалося знайти рішення, як протистояти цим загрозам. Про це під час брифінгу розповів колишній глава Мінстратегпрому Олександр Камишін, передає кореспондент 24 Каналу.

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"Не було жодного дня зупинки виробництва"

Олександр Камишін зазначив, що російська армія обстрілює як енергетичні, так і оборонні підприємства. У зв’язку з цим була реалізована програма з забезпечення критичних елементів системи енергозабезпечення, так, щоб можна було працювати автономно.

На сьогодні, навіть попри обстріл енергетики, в найважчих містах наша оборонка працювала без збоїв, не було жодного дня зупинки виробництва,

– сказав експосадовець.

Він також підкреслив, що це також відбувається і завдяки досягненням команди, яка працює в цій оборонці. Зокрема, працівникам заводів, які в умовах обстрілів та браку стабільного електропостачання працюють, плани розвивають, графіки подають і все роблять чітко.

До слова, нещодавно в Укренерго заявили, що українці можуть пройти зиму з мінімальними обмеженнями електроенергії, якщо температура повітря залишиться на рівні від нуля градусів і вище або за температури -10 − 15 градусів протягом трьох діб.