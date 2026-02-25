Військовий сказав, як удар "Фламінго" по заводу "Іскандерів" вплине на обстріли України
- Українські "Фламінго" атакували Воткинський завод, що виготовляє різні види ракет, зокрема балістичні, яких Росія за січень запустила по Україні у кількості понад 90.
- Через удари по вказаному підприємству країна-агресорка може мати проблеми з виробництвом цього виду озброєння.
Вітчизняними крилатими ракетами "Фламінго" 21 лютого був атакований Воткинський завод, який входить до числа об'єктів російського ВПК і виготовляє балістику для запуску її з комплексів "Іскандер-М". На місці удару зафіксовані влучання, є пробоїни у цеху, який відповідає за виробництво цих ракет.
Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що на Воткинському заводі, куди прилетіли "Фламінго", є руйнування. З його слів, не виключено, що такі удари повторюватимуться, якщо ворог почне відновлювати потужності цього підприємства.
Атака на Воткинський завод: яку зброю там виготовляли?
Супутникові знімки чітко показують, що на місці були влучання ракет "Фламінго", про що заявив український президент. Вони дісталися цілі та подолали відстань у 1,4 тисячі кілометрів. Зі слів військовослужбовця, Воткинський завод в Удмуртії особливий тим, що є одним із найстаріших в Росії.
Він займався металом і зараз це робить частково, працюючи на ВПК. Пізніше був перепрофільований на підприємство з виробництва компонентів і ракет, не тільки "Іскандер", мовиться про ракети наземного базування стратегічного призначення "Ярс". Це фактично міжконтинентальна балістика,
– зазначив Мусієнко.
З його слів, завод виготовляє також і ракети "Булава" – це зброя морського базування, яка запускається з атомних підводних човнів й теж може нести ядерку. Як наголосив військовослужбовець, цей удар демонструє, що Росія не здатна захистити зокрема й об'єкти, які пов'язані з ядерним озброєнням, яким хизується Путін. Вони сьогодні є вразливими.
Росія посилила виробництво балістики
З середини 2023 року, як зауважив Мусієнко, у Росії почали виникати суттєві проблеми у виробництві балістичних ракет. Кількість виготовлених нових одиниць зменшилась. Ворог віддав перевагу ударам по Україні за допомогою стратегічної авіації, запускаючи ракети Х-101, Х-155. Обсяг ракет сягав іноді понад 100 за одну атаку.
Пізніше, зі слів військовослужбовця, внаслідок успішної операції СБУ у червні 2025 року вдалося зменшити потенціал Росії в носіях крилатих ракет. Противник став менше застосовувати крилаті ракети порівняно з минулими роками, натомість почав нарощувати виготовлення балістичних.
Однак Росія за допомогою співпраці з Іраном, Північною Кореєю та опосередковано з Китаєм збільшила виробництво балістики. Ми побачили, що за січень 2026 року нею було застосовано 91 балістичну ракету. Це немало. 91 треба помножити на 2 і стає зрозуміло, скільки потрібно ракет-перехоплювачів, аби їх збити,
– озвучив Мусієнко.
Він зауважив на тому, що Україна досі не має змоги повноцінно захиститися, адже відчуває нестачу систем ППО. Тому, зі слів військовослужбовця, в цій ситуації було ухвалене рішення, що варто не тільки шукати можливості збивати ворожу балістику у повітрі, а й завдавати ударів по місцях її виробництва в Росії.
"Ця стратегія виконується для того, щоб зменшити спроможності ворога, відтермінувати ті удари, які він планував здійснити найближчим часом по території України", – підсумував Мусієнко.
Як коментують удар по Воткинському заводу інші експерти?
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан відзначив те, що це підприємство стало стратегічною ціллю України для атак вглибині російської території. Він наголосив на тому, що відстань, яку подолали "Фламінго", є рекордною і підкреслив, що навігаційній системі вдалося оминути російську ППО.
Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив, що внаслідок цієї атаки могли бути пошкоджені 2 цехи заводу. Він звернув увагу на те, що ракети "Фламінго" є маломаневровими, тому значна їх частина може збиватися ППО Росії. Однак їм вдалося дістатися цілі. Світан пояснив, що навіть якщо з усієї кількості запущених "Фламінго" долітають тільки декілька, то ці ракети, маючи потужну бойову частину, можуть спричинити суттєву руйнацію.
Військовий оглядач Іван Тимочко розцінює, що наслідки такого удару можуть бути у вигляді збою виробничого циклу. Він пояснив, що всього лише одна атака по одному з основних цехів цього підприємства може обернутися тим, що його продуктивність різко знизиться, при цьому збільшиться обсяг ракет, виготовлення яких не було завершене. Тимочко підкреслив, що тепер перед росіянами стоїть завдання або оперативно ремонтувати пошкоджені цехи, або відпрацьовувати варіанти перерозподілу виробництва.