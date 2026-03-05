Одна з найуспішніших атак, – експерт розібрав удар по порту Новоросійська

Вночі 2 березня СБУ та Сили оборони України вдарили по військових об'єктах у порту "Новоросійськ". Для атаки застосувати понад 200 безпілотників. Найімовірніше, це були як повітряні, так і морські дрони.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що масштаби руйнувань є досить значними. Було виведено з ладу шість насосів нафтоналивного терміналу.

До теми Дрони масовано атакували Новоросійськ: пошкоджено щонайменше 5 військових кораблів

Крім того, відомо про пошкодження військових кораблів. Загинуло троє російських моряків Чорноморського флоту, ще 14 отримали поранення.

Чому ця атака важлива?

Як підкреслив Дмитро Жмайло, Україна вкотре довела, що Чорноморський флот Росії зараз не здатен повернутися на арену бойових дій проти нашої держави. Новоросійськ – це основна база ворога після того, як третина їхніх потужностей була знищена українськими силами.

Окупанти добудовують відповідну інфраструктуру на окупованій території Грузії, в Абхазії, де внаслідок будівництва виникли конфлікти та сутички з місцевими. Вони планують далі евакуйовувати свій флот.

Україна не дає можливості росіянам повернути на ще одну арену, ще одну лінію бойового зіткнення, яким є Чорне море. Після наших успіхів на лінії бойового зіткнення росіяни дещо підкоригували плани. Найімовірніше, захоплення Одеси вони відклали на 2027 рік. Без морської компоненти неможливо виконати навіть задум російського командування,

– сказав експерт.

Тому Україна продовжить тиск. Це велика програма. Є надводні, повітряні дрони, пристріляні позиції. Зараз наша держава вийшла на ті темпи виробництва, щоб робити масовані атаки по території Росії.

Ми зробили дірки у їхній ППО. Зокрема, і під час цієї атаки. Було знищено радари до систем С-300, які й мали на меті боротися з повітряними цілями, які запустила наша держава. Тому ця атака є однією з найуспішніших у цьому році,

– наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Що відомо про наслідки удару?