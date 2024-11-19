Не дожив кілька днів до 8-річчя: у Глухові росіяни вбили хлопчика, його брата та маму

Російська армія ввечері 18 листопада обстріляла Глухів, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Окупанти вбили родину: маму та двох її дітей.

Молодший хлопчик після ворожої атаки по Глухову не дожив до свого 8-річчя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прокуратуру Сумщини.

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Що відомо про загиблу родину у Глухові

У прокуратурі зазначили, що серед загиблих у місті після ворожої атаки був 8-річний хлопчик та його мати, а також 83-річна жінка та її 59-річний син.

"Серед поранених 13-річна дівчина та її 14-річний брат", – зазначили правоохоронці.

Згодом там уточнили, що загиблому хлопчику було 7 років, до свого восьмого дня народження він не дожив декілька днів.

У виданні "Глухів.City" детальніше розповіли про загиблу родину. Жінку звали Тетяна, а хлопчиків – Нікіта та Василь.

Родина переїхала з Есманьської громади, щоби в Глухові знайти безпечніше місце. 18 листопада їхні життя відібрав російський обстріл,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що живим з родини залишився лише батько. Старшому сину був 21 рік, молодшому лише 8.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої родини в Глухові.