Маск звинуватив Україну у причетності до кібератаки на соцмережу X

Ілон Маск заявив, що до масштабної кібератаки на соцмережу X можуть бути причетні українські IP-адреси. Атака мала на меті вивести платформу з ладу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на власника компанії Х Ілона Маска. Він повідомив, що до масштабної кібератаки на соцмережу X (колишній Twitter) можуть бути причетні українські IP-адреси.

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Українські IP-адреси й кібератака на X

За його словами, атакували систему з метою вивести її з ладу, проте причина інциденту залишилася нез'ясованою.

Маск зазначив, що була здійснена масована кібератака з адрес, розташованих в Україні. Водночас відповідальність за напад взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team, яке раніше атакувало сайти в США, Україні, ОАЕ та Ізраїлі.

До слова, 10 березня користувачі соцмережі X скаржилися на технічні збої в роботі платформи. Маск припустив, що таку атаку могла здійснити велика скоординована група або навіть ціла держава.