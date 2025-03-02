Ворог вдарив по житловому будинку Харкова: рятувальники показали наслідки атаки

Увечері 2 березня російські війська завдали удару по житловому будинку Харкова. Рятувальники ліквідували пожежу та надали допомогу постраждалим.

Вогонь охопив верхні поверхи п'ятиповерхового будинку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Національну поліцію України.

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Які наслідки російської атаки по Харкову

Увечері 2 березня, близько 22:15, російські окупанти атакували Київський район Харкова, попередньо дроном "Шахед". Внаслідок атаки сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та пожежа на верхніх поверхах.

Рятувальники вже ліквідували пожежу. Врятовано 5 осіб, постраждалим надали необхідну допомогу.

За попередніми даними, травмовано 8 осіб, серед них дитина.

На місці працювали екстрені служби, кінологи та психологи. Для мешканців розгорнуто пункт допомоги,

– додають у ДСНС.

Наслідки удару по житловому будинку у Харкові: фото ДСНС, Нацполіція

Нагадаємо, в ніч на 3 березня "Шахеди" зокрема атакували Київську область. У регіоні працювали сили ППО, було чутно вибухи.