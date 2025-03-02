Ворог вдарив по житловому будинку Харкова: рятувальники показали наслідки атаки
- 2 березня російські війська завдали удару по житловому будинку в Харкові, спричинивши пожежу на верхніх поверхах.
- В результаті атаки травмовано 8 осіб, серед них дитина, рятувальники ліквідували пожежу та врятували 5 осіб.
- На місці працювали екстрені служби, кінологи, психологи, а для мешканців розгорнуто пункт допомоги.
Увечері 2 березня російські війська завдали удару по житловому будинку Харкова. Рятувальники ліквідували пожежу та надали допомогу постраждалим.
Вогонь охопив верхні поверхи п'ятиповерхового будинку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Національну поліцію України.
Дивіться також Дрон влетів прямо у квартиру: страшні кадри наслідків атак по Харкову та області
Які наслідки російської атаки по Харкову
Увечері 2 березня, близько 22:15, російські окупанти атакували Київський район Харкова, попередньо дроном "Шахед". Внаслідок атаки сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та пожежа на верхніх поверхах.
Рятувальники вже ліквідували пожежу. Врятовано 5 осіб, постраждалим надали необхідну допомогу.
За попередніми даними, травмовано 8 осіб, серед них дитина.
На місці працювали екстрені служби, кінологи та психологи. Для мешканців розгорнуто пункт допомоги,
– додають у ДСНС.
Наслідки удару по житловому будинку у Харкові: фото ДСНС, Нацполіція
Нагадаємо, в ніч на 3 березня "Шахеди" зокрема атакували Київську область. У регіоні працювали сили ППО, було чутно вибухи.