У Харкові російський дрон поцілив у 16-поверхівку: з’явилися фото і відео з місця удару

Удень 2 квітня Росія атакувала Харків. Ворожий безпілотник поцілив у 16-поверхівку, постраждало 5 людей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники показали кадри з місця удару противника.

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Що відомо про атаку

На місці удару не виникла пожежа. Наслідки ліквідовували 14 рятувальників з 4 одиницями техніки – вони обстежили пошкоджені помешкання житлового будинку.

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Окрім того, до операції залучили підрозділи Нацполіції, комунальні служби та волонтерів. Психологи ДСНС також допомагали постраждалим, серед яких – 10-річна дитина.

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