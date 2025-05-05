"Шахеди" атакували готельний комплекс у Харкові: було 4 влучання, спалахнули пожежі

Харків масовано атакували безпілотники вночі 6 травня, внаслідок чого зафіксували 4 влучання по території готельного комплексу "Британія", що розташований у Київському районі.

Там спалахнули пожежі, площею 700 квадратних метрів. Про це розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які наслідки атаки

За його словами, на цій локації постраждалих внаслідок російської атаки немає.

Ворогом було завдано безпосередньо по цій локації, банно-ресторанному комплексу, чотири влучання БпЛА типу "Шахед", виникла пожежа у чотирьох корпусах на площі 700 квадратних метрів. Зараз пожежа локалізована, продовжується її гасіння підрозділами ДСНС,

– повідомив директор.

Богдан Гладких також розповів, що одне з влучань було по території концертної зали. Посадовець наголосив, що цей об'єкт є виключно цивільним, і дуже популярним серед мешканців міста як комплекс відпочинку.

До слова, також через обстріл міста спалахнула пожежа на ринку "Барабашово". Унаслідок ворожого удару один із секторів на ТЦ "Барабашово" зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищено близько 90 торгівельних павільйонів.