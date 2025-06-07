Була під завалами близько трьох годин: у Харкові врятували 26-річну дівчину

У ніч на 7 червня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Один з них зруйнував квартиру 26-річної Марії Симоненкової.

Дівчина пробула під завалами близько трьох годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Харків".

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Що відомо про порятунок Марії Симоненкової

Мати дівчини розповідає, що під час атаки дівчина лежала на ліжку. Після влучання "Шахеду" вона опинилася під ним та під плитою.

Її якось перевернуло та вона опинилася під плитою та під ліжком. Вона тільки руку могла витягнути та просила, благала, щоб я її дістала,

– додає жінка.

Вона також зазначає, що самотужки намагалася врятувати доньку, але не змогла підняти плиту. Проте рятувальникам вдалося визволити дівчину.

Рятувальники визволили з-під завалів 26-річну дівчину: відео "Суспільне Харків"

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки Росії по Харкову троє людей загинули, щонайменше 21 людина зазнала поранень чи гострої реакції на стрес.

Цього разу росіяни застосували понад 50 "Шахедів", 4 КАБи та одну крилату ракету. Мер міста Ігор Терехов назвав цю атаку на Харків наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення.