Удар по відділенню поліції в Харкові: серед поранених поліцейських – вагітна жінка

Російські війська завдали смертельного удару во Харкову увечері 1 листопада. Внаслідок атаки на відділення поліції було поранено 36 поліцейських.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника поліції Харківської області Володимира Тимошко в етері телемарафону. Також серед постраждалих працівників поліції вагітна жінка.

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Скільки поліцейських постраждало внаслідок атаки на Харків

Тимошко розповів, що внаслідок атаки Росії на Харків увечері 1 листопада, поранення отримали 36 поліцейських, до лікарні була направлено 16, серед них – поліцейська на 26 тижні вагітності. За словами лікарів, і з дитиною все добре. Також станом на вечір 1 листопада 4 поліцейських були в дуже тяжкому стані.

На сьогодні в тяжкому стані троє поліцейських і за їх життя борються медики,

– додав він.

Очільник поліції Харківщини зазначив, що внаслідок російської атаки загинув один поліцейський – полковник Андрій Матвієнко.

"Це відома в Харкові людина. З 24 лютого 2022 року він не покидав Харківщину. Є категорія людей, які завжди на позитиві. Він був саме таким", – розповів Тимошко.

Він також зауважив, що поліцейські продовжують виконувати свою роботу, а цей удар лише додав злості та ненависті до ворога.

"Поліція продовжує працювати, зокрема, допомагає проводити евакуації, щодня здійснюється 20 – 30 оглядів місць подій по воєнних злочинах", – заявив Тимошко.