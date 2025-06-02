Деякі будинки відновити не вдасться: як Харків оговтується від комбінованої атаки Росії

Вночі 2 червня Росія атакувала Харків безпілотниками, близько 5 ранку завдала 2 ракетні удари балістичними ракетами. На щастя. жертв немає, однак 6 людей мають гостру реакцію на стрес.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що безпілотники вдарили і в цивільне підприємство, і просто в землю. Каміння, яке розлетілось від ударної хвилі, пошкодило багатоповерхівку.

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Харків оговтується від комбінованої атаки Росії

Кореспондентка зауважила, що сьогодні вночі весь Харків не спав, вибухи було чутно по всьому місто. Якби балістичні ракети атакували місто трохи пізніше, люди би вже їхали транспортом на роботу і могли б бути жертви. На щастя, їх немає. В Холодногірському районі ворог завдав ударів по приватному сектору та цивільному підприємству.

Вони дуже сильно пошкоджені, деякі будинки відновити не вдасться. Сюди ворог направив 3 безпілотники. Постраждало 6 людей, які мають гостру реакцію на стрес та перебувають у шоковому стані. Серед них – 7-річний хлопчик,

– сказала вона.

Під ударом також опинився Київський район, де дрони вдарили в землю, зокрема в дорожнє покриття. Один з вибухів пролунав за кілька метрів від школи, інший – поруч з багатоповерхівками, де повилітали вікна зірвало балкони.

Приліт був близько 5 ранку. Вдарило в землю і каміння порозбивало вінка, балкони та дах. Зараз наслідки прибирають,

– зауважила одна з мешканок багатоповерхівки.

До слова, сьогодні під атакою також опинився Чугуїв. Удари безпілотників спричинили руйнації та пожежу у складській будівлі, яку не експлуатують.