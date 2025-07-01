Порятунок, попри все: рятувальники закривали собою жінку під час атаки – зворушливе відео

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. У ніч на 26 липня росіяни вчергове атакували Харків.

Там рятувальники намагалися врятувати жінку ціною власного життя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області.

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Що відомо про атаку на Харків?

Вночі 26 липня протягом трьох годин російські терористи завдавали масованих ударів керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками по Харкову й області. У ДСНС показали відео, на якому рятувальники разом з мирними жителями ховаються в укриття від російської атаки та намагаються понад усе врятувати людей.

Рятувальники прикривають собою жінку під час російської атаки: відео ДСНС Харківщини

Зазначимо, що внаслідок обстрілу сталися масштабні пожежі на території підприємства. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та інші будівлі. Коли до місця події прибули підрозділи ДСНС і почали гасити пожежу, ворог атакував знову.

Поранення отримали щонайменше 6 осіб, серед них 4 співробітники ДСНС. Також пошкоджено скління 3 пожежно-рятувальних автомобілів.

Попри повторні обстріли, ДСНС провели рятувальні заходи, вивели людей та перевели в укриття. Загалом вдалося врятувати 6 осіб, з них 2 дітей. До ліквідації наслідків атаки довелося залучити понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС