"Слава Богу, що я жива": російський дрон зруйнував єдине житло харків'янки Катерини Поколодної

Увечері 26 березня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, руйнувань зазнав Харків, там постраждало 13 людей.

Історію місцевої жительки Катерини Поколодної, навпроти оселі якої влучив ворожий "Шахед", розповідає Суспільне. Жінка проживає сама, оскільки її чоловік та син померли, а донька виїхала за кордон, передає 24 Канал.

Дивіться також БпЛА атакували з інтервалом у 3 хвилини: деталі страшного удару росіян по Харкову

"Слава Богу, що я жива"

Зруйнований будинок – це єдине житло, яке було в Катерини, вона мешкала там з 1976 року. Унаслідок російської атаки в оселі посипалася стеля, вилетіли вікна й двері, зруйновано дах. Ночувала жінка в сусідки.

Бац і все. Я не знаю, що – багато літало, гучно було. Дуже страшно. Я сиділа, молилася Богу. Ну, слава Богу, що я жива,

– згадує харків'янка.

Суспільне показало пошкоджений будинок Катерини Поколодної: дивіться фото

У будинку вона сподівалася провести старість – самостійно ремонтувала й утепляла його. Варіант розселення до гуртожитку жінка не розглядає, оскільки не хоче залишати свого улюбленця.

У мене собака-вівчар. Його зараз забрали зашивати. Він поранений – з губою розрізаною побіг до сусідів, там сховався. Його зашиють, і мені його потрібно забрати,

– каже Катерина.

До слова, собаку доставили до КП "Центр поводження з тваринами" у шоковому стані після удару головою. Його готують до операції.

Нагадаємо, увечері в Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів. Серед постраждалих є діти.