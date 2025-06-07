У Харкові на підприємстві, атакованому 7 червня, виявили тіло людини

Уночі суботи, 7 червня, Росія здійснила наймасованішу атаку на Харків, використавши "Шахеди", ракети та КАБи. Низку влучань зафіксовано на території підприємства у Київському районі міста.

У вівторок, 10 червня, під час проведення пошуково-рятувальних робіт там виявили тіло людини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Ігоря Терехова.

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Що відомо про жертв атаки

Через влучання по підприємству спалахнула масштабна пожежа. Спершу було відомо про 5 постраждалих – 3 жінок і 2 чоловіків.

Згодом у прокуратурі зазначили – на території може бути заблоковано 6 працівників, зв'язок із ними відсутній.

Зараз триває процес деблокування тіла. Роботи проводяться цілодобово. За нашими даними, під завалами можуть знаходитися ще 5 осіб,

– написав Терехов 10 червня.

До слова, 7 червня російська атака на Харків знищила соціальне підприємство Андрія Дідіка, яке займалося виробництвом горіхів, насіння та сухофруктів. Підприємство "Ніка" Товариства Інвалідів "Шанс" призупинило роботу, більшість його працівників – люди з інвалідністю.

Андрій Дідік – батько Дані Дідіка, 15-річного школяра, який помер у лікарні внаслідок поранень, отриманих під час теракту біля Палацу спорту у Харкові 22 лютого 2015 року. Тоді під час мирної проукраїнської ходи вибухнула закладена у сніг міна МОН-100.