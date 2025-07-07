Росіяни зранку вдарили по Харкову: в прокуратурі розповіли, чим ворог атакував місто
- В прокуратурі повідомили, що 7 липня зранку російська армія атакувала Харків.
- Для удару ворог застосував ударні безпілотники, попередньо – типу "Герань-2".
Російські війська зранку 7 липня вкотре атакували Харків. Під прицілом ворога опинилося 2 райони міста.
Ворог вдарив по Харкову за допомогою БпЛА типу "Герань". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної прокуратури Аміля Омарова.
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Чим ворог атакував Харків і які наслідки
В понеділок, 7 липня, російські окупанти знову вдарили по Харкову. Омаров розповів, що починаючи з о пів на 6 годину ранку ворог почав атакувати місто.
Атака була здійснена, попередньо, за допомогою БпЛА типу "Герань" з термобаричною бойовою частиною,
– повідомив очільник обласної прокуратури.
За його словами, 3 локації опинилися під прицілом ворожих сил. Зокрема, один в Шевченківському районі, а два інших – в Слобідському.
Невдовзі у прокуратурі уточнили, що в Шевченківському районі два БпЛА влучили у багатоповерховий житловий будинок – загорілись квартири.
У Слобідському районі міста зазнали руйнувань магазини, торговельні павільйони, будівля цивільного підприємства, автомобілі, дитячий садок. У багатоповерхівках вибито вікна.
Станом на 9:52 за даними прокуратури, загалом у двох районах міста постраждали 27 людей, серед них – троє дітей. Там уточнили, що це двоє братів віком 7 і 11 років, а також трирічна дівчинка.