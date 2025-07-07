"Це диво – у самому епіцентрі залишитися живою": як харків'яни пережили страшну атаку БпЛА

7 липня Росія атакувала Харків дронами, місто пережило дві хвилі атак – вночі та зранку. Після другої серії вибухів одну жінку дивом витягли з-під завалів магазину, де вона працювала продавчинею.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що окупанти спеціально цілились у житлові райони з цивільною забудовою. Загалом пошкодження є у трьох районах міста.

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Як харків'яни пережили страшну атаку БпЛА

Вночі в Харкові постраждали Слобідський та Шевченківський райони. Росіяни вдарили безпілотниками "Герань-2" з термобаричними снарядами по житлових кварталах. На диво, немає важкопоранених та загиблих.

Приблизно о 10:30 ранку росіяни повторили атаку на місто, під ударом опинився Холодногірський район. В історичній частині Харкова пошкодженні будинки, горіли автівки. На жаль, вже в лікарні загинула місцева жителька.

Безпілотник прилетів в місце, за лічені метри від якого розташована крамничка. Саме з неї рятували жінку. Одразу була інформація, що під завалами перебуває людина. Її вдалось знайти дуже швидко, допоміг покупець, який якраз вийшов на вулицю з магазину.

Я почала кричати, що я жива. Мені допомогли вилізти з магазину. Я лише подряпала ноги, коли вилазила. А так – жива. Це диво – у самому епіцентрі залишитися живою,

– сказала харків'янка.

Ще одна місцева жителька зазначила, що чула сильний свист та разом з дітьми сховались у кімнаті без вікон. Якраз через лічені хвилини в іншій кімнаті вилетіло скло.

Начальник управління Харківської облпрокуратури повідомив, що всі 6 безпілотників окупанти свідомо спрямували у густонаселений квартал з цивільними будинками та приватними підприємствами. "Шахеди" летіли по черзі з метою завдати якомога більше руйнувань.

Черненко додала, що загалом через дві серії ударів відомо про 60 поранених, 7 з них – діти. Понад 50 будівель пошкоджено. Вона також наголосила на важливості реагувати на повітряну тривогу.

До речі, сьогодні в Харкові ще одна жінка дивом залишилась живою – ліжко дивом не пролетіло повз неї. Зараз у жінки травма руки.