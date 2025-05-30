Масована атака на Харківщину: є багато постраждалих

Російські війська завдали масованого удару по Харкову та області у ніч на 30 травня. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Скільки людей постраждало внаслідок атаки на Харківщину

У ніч на 30 травня російські війська завдали масованого удару БпЛА по Харкову. Внаслідок ворожої атаки найбільше дісталося Слобідському району, там зафіксовано 8 влучань.

Удар прийшовся по території одного з комунальних підприємств, яке розташоване у Слобідському районі. За попередньою інформацією, постраждала одна 61-річна працівниця КП, яка під час атаки БпЛА перебувала на території підприємства. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Крім того, пошкоджено будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу. Однак інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Також росіяни вдарили ударними БпЛА по селу Василів Хутір Чугуївської громади. Відомо про щонайменше 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.