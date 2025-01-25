Росіяни, ймовірно, тестували в Харкові модернізовані БпЛА "Молнія": фото наслідків

Росіяни вдень 25 січня атакували Харків безпілотниками. Влучання відбулось у декількох районах міста, імовірно, новими російськими БпЛА "Молнія." Попередньо відомо, що ворог застосував модернізовану зброю.

У Шевченківському районі міста, як розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко, влучання відбулось біля гіпермаркету, де машини, що були припарковані поруч, зазнали характерного ураження. Також внаслідок атаки у Харкові виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

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Стріляли по автівках, наче дробом

Росіяни розпочали атаку по місту о 13:30, запустивши, за попередньою інформацією, безпілотники "Молнія". Під ударами опинились три райони Харкова.

Загалом, як розповідає Анна Черненко, ворог запускав "Молнії" 4 рази. Зокрема у Шевченківському районі дрон влучив у дорогу біля гіпермаркету.



Через удар БпЛА "Молнія" на автівках залишились круглі отвори / Фото Анна Черненко, 24 канал

Внаслідок атаки, за даними Харківської обласної прокуратури, було пошкоджено 8 автомобілів.

Автівки зазнали уражень, наче по них стріляли дробом, – на склі та корпусі машин залишились характерні невеличкі круглі отвори.



У Харкові через удар дронами зазнали ураження 8 автівок / Фото Анна Черненко, 24 канал

Після обстеження місця прильоту працівники прокуратури вилучили маленькі дрібні металеві кульки, якими, імовірно, були начинені БпЛА "Молнія". Однак остаточне їхнє походження наразі з'ясовують спеціалісти, які, за словами кореспондентки, проводять відповідні тести на місці атаки.



Дрони "Молнія", імовірно, мали начиння з металевих кульок / Фото Анна Черненко, 24 канал

Дрони "Молнія" Росіяни вперше застосували ці дрони по Харкову 13 листопада 2024 року. Росіяни вперше застосували ці дрони по Харкову 13 листопада 2024 року. "Молнія" має невелику дальність – 20 – 40 кілометрів. Ці дрони дешеві та примітивні з погляду конструкції та матеріалів, з яких їх виготовляють. Головний редактор Defense Express Олег Катков зауважив, що "Молнії" росіяни використовують з однією метою – "тероризувати мирне населення".

Водночас українцям і, зокрема жителям Харківщини, потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і особливо повідомлення про застосування ворогом безпілотників "Молнія". Необхідно одразу вживати заходів безпеки і перебувати в укриттях.

Також під ударами дронами опинився Холодногірський район Харкова, де влучання відбулось по обʼєкту інфраструктури, що спричинило пожежу. Через атаку троє працівників зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, у Київському районі міста було пошкоджено фасад та вікна державного підприємства.

Наслідки атаки на Харків 25 січня / Фото Анна Черненко, 24 канал