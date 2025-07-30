У ніч на 30 липня російські загарбники вкотре атакували Харків ударними дронами. На жаль, не минулося без постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Які наслідки атаки на Харків 30 липня?

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Шевченківському районі Харкова загорілися 3 авто, автомийка та прибудова до будівлі. Загальна площа пожежі сягнула 210 метрів квадратних.

Наслідки російської атаки на Харків 30 липня: дивіться відео

Пошкоджені житлові будинки, транспорт, а також об'єкти торгівлі.

Постраждали 3 людей, 2 із них врятували рятувальники,

– повідомили в ДСНС.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

У Слобідському районі горіла суха трава. Там площа пожежі сягнула 500 метрів квадратних.

На місцях російської атаки працювали 37 рятувальників і 7 одиниць техніки.

Ліквідація наслідків атаки Росії / Фото ДСНС