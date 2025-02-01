На Харківщині під ударом була газова інфраструктура та цивільні об’єкти, – ОВА

Російські війська завдали удару по Харківщині вранці 1 лютого. В ОВА повідомили, що ворог цілив по газовій інфраструктурі та цивільним об'єктам.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в етері телемарафону.

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Що відомо про атаку на Харківщину 1 лютого

Синєгубов повідомив, що росіяни у ніч на 1 лютого спрямували 17 "Шахедів" та шість ракет по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини.

Під ударами була газова промисловість. Крім того, наші цивільні об’єкти. По місту Харкову, Холоногірський район, унаслідок падіння "Шахеда" загинула 60-річна жінка. Ще троє людей отримали поранення. Одну жінку з важкими опіками було госпіталізовано. Ще чоловік має середні ушкодження. І одна жінка отримала легкі пошкодження,

– розповів начальник ОВА.

Крім того, він розповів, що близько 10:00 ворожий ударний БпЛА вдарив по селищу Донець.

"Там вибиті вікна в цивільному гуртожитку. Приватні домоволодіння постраждали, зараз там наші працюють всі підрозділи на місцях. Крім того, ми мали удари, так само й обстріли прикордонних населених пунктів по Харківському району", – уточнив Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що характер ударів по Харківській області змінився. Якщо раніше ворог переважно застосовував керовані авіабомби, то зараз активніше використовує дрони-камікадзе, зокрема "Шахеди" та FPV-дрони "Молнія-1" і "Молнія-2".