Вночі ворог обстріляв Харківщину і Миколаївщину: пошкоджений медзаклад, є постраждалі

Вночі окупанти вкотре атакували Харківщину та Миколаївщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено медзаклад та об'єкт цивільної промисловості у Вовчанську. Тим часом у Миколаївській області – житлові будинки та господарські споруди.

На Харківщині минулося без постраждалих. На Миколаївщині – троє людей, пише 24 Канал.

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Внаслідок обстрілу Миколаївщини є постраждалі

Віталій Кім повідомив, що о 03:04 окупанти обстріляли Куцурубську громаду. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами території Миколаївщини. З них двом допомогу було надано амбулаторно, ще одна людина отримує всю необхідну медичну допомогу у лікарні,

– зазначив очільник ОВА.

Також о 03:02 ворожі обстріли зафіксовані по Очакову Очаківської громади. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет. Детальна інформація уточнюється.

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На Харківщині пошкоджено медзаклад, спалахнула пожежа

Голова Харківської ОВА розповів, що близько 01:40 ворог вкотре обстріляв Вовчанськ Чугуївського району.

Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих,

– зазначив Олег Синєгубов.

Окрім того, близько 02:00 окупанти з артилерії обстріляв село Вільча Чугуївського району. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань.