Росіяни атакували Харків і область дронами вночі: моторошні фото пожежі

У ніч проти 2 липня окупанти атакували Харківщину. Унаслідок ударів безпілотниками сталося загоряння, пошкоджені сільськогосподарські підприємства.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також США зупинили поставки Україні ракет ППО та боєприпасів: хронологія 1225 дня війни

Які наслідки обстрілу Харківщини

Під ворожим ударом в ніч проти 2 липня опинилися Новобаварський район міста Харкова та Куп'янський район області.

Унаслідок влучання дрона в Харкові сталося загоряння одноповерхової неексплуатуємої будівлі на площі близько 300 квадратних метрів. Поряд пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, зупинка громадського транспорту.

Відомо, що внаслідок атаки на Харків немає постраждалих. Пожежу в місті повністю ліквідовано о 07:00.

Рятувальники працювали на місці події: дивіться фото ДСНС Харківщини

У Шевченківській громаді Куп'янського району російські загарбники влучили БпЛА по території двох сільськогосподарських підприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія. "Внаслідок ударів зайнялися складські приміщення та сіно в тюках. За попередніми даними постраждало 3 людей", – пояснили рятувальники.

Наслідки російського терору: дивіться відео ДСНС Харківщини

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. У Харківській обласній прокуратурі підкреслили, що росіяни використали дрони "Герань-2" для атаки.