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24 Канал Новини України У Херсоні росіяни атакували авто команди волонтерів "Справжні": одна людина загинула
12 квітня, 18:46
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У Херсоні росіяни атакували авто команди волонтерів "Справжні": одна людина загинула

Надія Батюк
Основні тези
  • У Херсоні росіяни атакували авто команди волонтерів "Справжні" з дрона, внаслідок чого загинув 27-річний водій, а двоє чоловіків отримали поранення.
  • Атака відбулася 12 квітня близько 16:00 у Дніпровському районі.

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Сьогодні, 12 квітня, окупанти атакували з дрона авто команди благодійного фонду "Справжні".

Атака трапилася близько 16:00 у Дніпровському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської ОВА Романа Мрочка.

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Що відомо про атаку на автомобіль команди волонтерів "Справжні"

За даними начальника Херсонської ОВА, внаслідок російської атаки 27-річний водій загинув на місці. Двоє чоловіків віком 30 та 49 років отримали поранення.

Дякуємо нашим друзям-волонтерам за те, що продовжуєте допомагати жителям Херсонської громади, попри безперервний російський терор,
– написав Мрочко.

Зазначимо, що Росія не вперше атакує українських волонтерів. Зокрема, у березні під обстріл на Сумщині під час прямого ефіру потрапила волонтерка Катерина Андреєва. Ефір перервався після крику дівчини.

Тоді росіяни застосували КАБи. На щастя, постраждалій вдалося вижити після того, як у 300 метрах від неї вибухнула керована авіаційна бомба. Згодом волонтерка знову вийшла на зв'язок.