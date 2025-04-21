Під російський удар потрапив дитсадок у Херсоні: вибиті вікна, пошкоджені двері

Росіяни атакували один із районів Херсона зранку у понеділок, 21 квітня. Внаслідок цього постраждав дитячий садок, є пошкодження та руйнування у закладі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію. Місцева влада показала наслідки російського обстрілу.

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Які наслідки атаки на Херсон

Сьогодні зранку російські терористи знову атакували Дніпровський район Херсона. Під удар потрапив, зокрема, черговий заклад дошкільної освіти,

– ідеться у повідомленні адміністрації.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у приміщенні дитсадка вибито понад 30 вікон. Крім того, пошкоджені двері та павільйон. У Херсонській ОВА також оприлюднили кадри наслідків обстрілу міста з російського боку.

Пошкодження через атаку на Херсон / Фото МВА

Інформації про постраждалих чи загиблих не оприлюднювали. Також достеменно невідомо, яким типом озброєння противник атакував місто.

До слова, за день до цього, а саме під час "перемир'я" росіяни також атакували Херсонську область, внаслідок чого загинув чоловік 1967 року народження, він під комбінований ворожий удар у Станіславі, через що дістав поранення, несумісні із життям.