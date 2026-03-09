Подвійний удар для Росії, – Світан розкрив, який важливий об'єкт атакували у Великому Новгороді

В Росії 9 березня лунали вибухи у Великому Новгороді, де було атаковано важливе російське підприємство. На ньому вироблялась аміачна селітра, яка є похідна для вибухівки.

Тому удар по цьому підприємству вплине на військову економіку країни-агресорки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши як вдалося здійснити атаку на Великий Новгород.

До слова Рекордна кількість дронів: ЗСУ з 8 по 9 березня запустили по Росії 754 БпЛА

Чому Україні важливо вибивати хімічні підприємства ворога?

Світан наголосив, що відбулось гарне опрацювання авіаційного завдання від цілевказання до виконання.

Зверніть увагу! Вранці 9 березня у російському Великому Новгороді пролунали вибухи в районі хімічного підприємства ПАТ "Акрон". На цьому заводі виробляють аміак, карбамід, аміачну селітру, NPK-добрива та інші промислові хімікати. Також у грудні 2025 року підприємство вже було атаковано.

"Виконавці мали достатню кількість сил, коштів, правильно спланували операцію, здійснивши прорив російської фронтової ППО, обхід за деякими позиціями об'єктової ППО, яка є на маршруті", – наголосив військовий експерт.

Причому обходять, за його словами, або по зміни маршруту, або по висотах йде певна градація. Далі вихід на об'єктову ППО з перевищенням коефіцієнта пересичення та ураження об'єкта – у цьому випадку заводу "Акрон"

Стався подвійний удар для Росії. По-перше, по російському хімпрому, а саме по виробництву похідної для вибухівки, і це військова тема. А, по-друге, по російській військовій економіці, тому що будь-який завод хімпрому бере участь у другому-третьому переділу нафтогазової промисловості Росії, додаючи ворожій економіці фінансів,

– пояснив Роман Світан.

Тому для України дуже важливо, на думку полковника ЗСУ в запасі, вибити російську економіку, яка починає отримувати надприбутки з продажу нафти.

Де ще в Росії останнім часом лунали вибухи?