Пожежа та аварійні відключення: Росія атакувала енергетику на Хмельниччині

Російські війська завдали удару по Хмельницькій області, внаслідок чого постраждала енергетична інфраструктура. Через пошкодження обладнання виникли проблеми з електропостачанням, а на місці атаки спалахнула пожежа.

Про наслідки обстрілу повідомили у Хмельницькій ОВА. За даними обласної адміністрації, пошкодження енергетичного обладнання спричинило аварійне відключення електроенергії у Шепетівському районі.

Які наслідки атаки на Хмельниччину?

Унаслідок російського удару також виникла пожежа. До її ліквідації залучили рятувальників.

Тим часом енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Інформації про постраждалих, масштаби пошкоджень та терміни повернення світла наразі не оприлюднили.

Російська армія не припиняє атак на критичну інфраструктуру України перед початком зими. Зокрема, 10 листопада ворог завдав удару по великих підстанціях одразу в кількох областях України.