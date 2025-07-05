Основний удар прямував на Хмельниччину: в ОВА розповіли деталі російської атаки

Російські загарбники атакували Україну вночі на зранку 5 липня. Основним напрямком удару була Хмельницька область – знешкоджено понад 40 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Дивіться також Обмін полоненими, атака на Київ, вибухи у Росії: хронологія 1227 дня війни

Наслідки ворожого терору Хмельниччини

Тюрін зазначив, що основний удар під час сьогоднішніх нічної та ранкової російських атак був спрямований на місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Під час сигналів "Повітряна тривога" силами ППО було знешкоджено 42 ворожі БпЛА типу Shahed,

– підкреслив він.

Відомо, що наразі місця падіння уламків встановлюються. Інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.

Загалом уночі 5 липня російські загарбники атакували 322 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на о пів на 10 годину ранку сили ППО знищили 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів).

Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.