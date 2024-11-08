Жінка вийшла в коридор, і це її врятувало: ЗМІ показали наслідки шахедної атаки по Хмельниччині

Росія 8 листопада атакувала Україну "Шахедами". Деякі з них дісталися до Хмельницької області: там цієї ночі зафіксовані руйнування.

Зокрема, постраждав житловий будинок, відео наслідків атаки по якому показали ЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Хмельницький.

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Наслідки атаки на Хмельницьку область 8 листопада

По "Шахедах" на Хмельниччині цієї ночі працювали сили ППО. Їм вдалося збити 2 БпЛА.

На жаль, унаслідок атаки було пошкоджено покрівлю та вікна у квартирах житлового двоповерхового будинку.

Пожежу на місці обстрілу ліквідували. На щастя, там не було постраждалих чи загиблих.

Відомо, що одна із мешканок цього будинку під час атаки вийшла у коридор. Це і врятувало їй життя.

Донька жінки приїхала до пошкодженого будинку, щоб врятувати деякі речі із квартири.

Вона розповіла журналістам, що її мама проживала у помешканні сама, а на зиму її забирали до себе, але цього разу, ще не встигли.

Наслідки атаки на Хмельниччину: дивіться відео