Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Супутникові знімки підтвердили ураження Ільського нафтопереробного заводу в Росії
11 липня, 21:32
2

З'явилися супутникові знімки Ільського НПЗ у Росії після атаки дронів

Анастасія Колеснікова

Уночі 10 липня дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Після вибухів на території підприємства спалахнула пожежа.

Фото з наслідками атаки на НПЗ опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Дивіться також Полігон, штаби БпЛА та НПЗ: Сили оборони завдали серію ударів по військових об'єктах Росії 

Який вигляд має Ільський НПЗ після атаки дронів?

На супутникових знімках можна помітити ураження резервуарів, технічних естакад та установки ЕЛОУ-АВТ-5.

Супутниковий знімок Ільського НПЗ 11 липня 2026 року / Фото Exilenova+

Модифікації серії АВТ-5 розраховані на переробку від 1,5 до 3 мільйонів тонн сирої нафти на рік. 

Нагадаємо, що Ільський нафтопереробний завод – це один з найбільших приватних НПЗ Краснодарського краю. Він розташований  у станиці Ільській Сєверського району, приблизно за 30 кілометрів від Краснодару. 

Цей НПЗ забезпечує паливом внутрішній ринок, а також експортує його. 

Проєктна потужність нафтопереробного заводу становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. 

Він також є важливою ланкою у постачанні пального на тимчасово окуповані території України та для військових частин у Південному військовому окрузі Росії.

За даними Інституту вивчення війни, українські далекобійні удари по російських НПЗ спричинили серйозні проблеми з пальним у Росії. Виробництво бензину впало до 65% від звичного рівня споживання, а лише за червень скоротилося ще на 25%.

За даними аналітиків, через атаки були пошкоджені або зупинили роботу Нижньогородський, Омський і Саратовський нафтопереробні заводи. 

Пов'язані теми:

Новини Росії
Війна Росії з Україною Удари по НПЗ Росії Вибухи в Росії