Ільський НПЗ атакований безпілотниками в ніч на 3 серпня в Краснодарському краї, – ЗМІ

У Росії вкотре заявили про атаку дронів. Так, у ніч проти 3 серпня безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї країни-агресорки.

Про це пише російський телеграм-канал. Зазначимо, що відповідну інформацію там оприлюднили 5 серпня.

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Атака на Ільський НПЗ

В обід 5 серпня в російському телеграм-каналі повідомили, що Ільський НПЗ був атакований безпілотниками в ніч проти 3 серпня в Краснодарському краї.

За даними каналу, атаку було здійснено в ніч із 2 на 3 серпня. Там вказали, що дрони влучили у вагони на території НПЗ, внаслідок чого виникла пожежа.

Безпілотники потрапили у вагони на території НПЗ, виникла пожежа,

– ідеться в повідомленні.

За даними телеграм-каналу, постраждалих немає.