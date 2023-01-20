Гуменюк назвала причини, чому Росія зараз не використовує дрони в атаках

Росія продовжує завдавати ракетних обстрілів по території Україні. Цікаво, що іранські дрони-камікадзе останнім часом не використовуються.

Пауза у застосуванні Shahed може бути пов'язана з декількома факторами. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Є дві причини

По-перше, ворог зіткнувся з нестачею особового складу, підготовленого для використання цієї зброї. Росіяни потребували прибуття іноземних інструкторів, відзначає Гуменюк, які поставили свої умови після вибухів на базах Криму й тимчасово окупованому Херсоні. Там зникли безвісти, зокрема, іранські інспектори.

"Вони намагаються відшукати більш стабільні й безпечні місця. Бази запуску перемістили на азовське узбережжя з боку Краснодарського краю. Це збільшує відстань, на яку дрон має виконати завдання, а отже – збільшує час на його виявлення та знищення. Тому вони приміряються, проводять розрахунки і злагодження", – пояснила Гуменюк.

По-друге, штормова погода, поривчастий вітер можуть суттєво впливати на польотність таких видів баражуючих снарядів.

"Вочевидь, вони не ризикували їх використовувати за такої погоди. Зараз погода змінюється, і тактика їхніх дій може змінитися. Будьмо уважні й не розслабляємося", – резюмувала речниця ОК "Південь".

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