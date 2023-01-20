Гуменюк назвала причини, чому Росія зараз не використовує дрони в атаках
Росія продовжує завдавати ракетних обстрілів по території Україні. Цікаво, що іранські дрони-камікадзе останнім часом не використовуються.
Пауза у застосуванні Shahed може бути пов'язана з декількома факторами. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Є дві причини
По-перше, ворог зіткнувся з нестачею особового складу, підготовленого для використання цієї зброї. Росіяни потребували прибуття іноземних інструкторів, відзначає Гуменюк, які поставили свої умови після вибухів на базах Криму й тимчасово окупованому Херсоні. Там зникли безвісти, зокрема, іранські інспектори.
"Вони намагаються відшукати більш стабільні й безпечні місця. Бази запуску перемістили на азовське узбережжя з боку Краснодарського краю. Це збільшує відстань, на яку дрон має виконати завдання, а отже – збільшує час на його виявлення та знищення. Тому вони приміряються, проводять розрахунки і злагодження", – пояснила Гуменюк.
По-друге, штормова погода, поривчастий вітер можуть суттєво впливати на польотність таких видів баражуючих снарядів.
"Вочевидь, вони не ризикували їх використовувати за такої погоди. Зараз погода змінюється, і тактика їхніх дій може змінитися. Будьмо уважні й не розслабляємося", – резюмувала речниця ОК "Південь".
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Як можна зупинити виготовлення Shahed: політтехнолог назвав методи
- У Вашингтоні обіцяють працювати над неможливістю виготовлення іранських дронів-камікадзе Shahed. Там натякають, що США та Ізраїль спільно цьому протидіятимуть.
- Як пояснив політтехнолог Михайло Шейтельман, зупинити виробництво цієї зброї можна двома шляхами.
- Перший: досягти припинення постачання деталей для "Шахідів" через вторинні санкції. Навіть таку примітивну технологію, як в цих безпілотниках, Іран не може виробляти без сторонньої допомоги. Усе-таки, акцентує політтехнолог, країна 40 років перебуває під санкціями.
- Другий: бомбардування Ізраїлем позицій Хезболли в Дамаску. Так, у жовтні була атака на аеропорт Дамаска, де знищили партію дронів, готових до відправлення у Росію. З цим пов'язують перерву у їхньому застосуванні.
- Наразі мовиться про передачу розвідданих з боку американців. "США можуть попросити розбомбити той чи інший об'єкт, а Ізраїль зробить це з великим задоволенням", – каже Шейтельман.