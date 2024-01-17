Своєрідний дипломатичний меседж: навіщо Іран вдарив балістичними ракетами по Іраку

Ввечері 15 січня Іран запустив балістичні ракети по Сирії та Іраку. Це був своєрідний дипломатичний меседж та погроза міжнародній спільноті.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що досі невідомо, які саме ракети використав Іран. Цілком можливо, що це була балістика з дальністю у понад 1000 кілометрів.

До теми Іран планує передати Росії нові дрони й ракети: у Повітряних силах оцінили можливі загрози

Куди Іран запустив ракети

Відомо, що Іран атакував цілі на території Сирії, які контролюють антиасадівські повстанці. Там вони зруйнували поліклініку. Тому ефективність цього удару – нульова.

Значно цікавіші цілі були в Іраку. Навіть можна сказати в іракському Курдистані, де дві партії з різним успіхом намагаються вести свою політику.

Удар був нібито по американському консульству та американських базах. Але США це відкидає. Та й навряд чи Іран пішов би на це. Була інформація, що прилетіло по дому місцевого бізнесмена, де всі загинули. Іран каже, що це штаб Моссаду. Можливо, десь в Іраку у 1960-70-х роках Моссад міг працювати. Але є сумніви, що вони сьогодні там перебувають,

– пояснив Шарп.

Тому цілком можливо, що тамтешній бізнесмен став випадковою жертвою. Самі ж іранці продемонстрували акт помсти через вибухи на церемонії з нагоди загибелі тамтешнього генерал-майора Касема Сулеймані.

Нащо це треба було Ірану? Вони хотіли продемонструвати своїй спільноті, що мстять за теракт на могилі Сулеймані. Бо це було боляче для них. Також вони хотіли продемонструвати свої можливості американцям. Тому й застосували ракети ближче від американських об'єктів. Такий собі дипломатичний меседж, що вони готові застосувати силу,

– підкреслив Шарп.

Іран запустив ракети: коротко